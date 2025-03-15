Морозов: "Спартак" играет лучше "Зенита", так что должен победить в один-два мяча

"Спартак" должен обыгрывать "Зенит". Играют у себя дома, при своих зрителях. "Спартак" играет лучше "Зенита". Да, проиграли "Рубину", ну, бывает. Так что должны победить в ближайшей игре. Не думаю, что "Спартак" победит разгромно, "Зенит" не должен повалиться. Но победа будет за "Спартаком" в один-два мяча", - приводит слова Морозова Legalbet.
На 16 марта 2025 года запланировано проведение матча 21-го тура текущего сезона чемпионата России по футболу между командами "Спартак" и "Зенит". Игра должна состоятся на поле красно-белых, т.е. на расположенном в Москве стадионе "Лукойл Арена". Встречу будет обслуживать бригада арбитров во лаве с Сергеем Ивановым. Он должен дать стартовый свисток в 19:45 по московскому времени.
Интернет-портал Rusfootball.info организует текстовую трансляцию предстоящего матча, при помощи которой можно будет отслеживать ход поединка.
Матч первого круга между этими клубами не смог выявить победителя: финальный свисток зафиксировал счёт на табло 0:0.