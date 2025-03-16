"Дилан пытался сыграть в мяч, в его действиях не было признаков явной агрессии и умышленной грубости. Не было продавливания. Пятка нашего игрока в том эпизоде находилась на газоне, что говорит о том, что сила наступа была минимальна. Опять же контакт произошел в момент разворота игрока"Факела", соперник выбегал у него из?за спины. Все это говорит о том, что фол никак не мог повлечь за собой удаление", - цитирует пресс-службу клуба Sport24.
Вчера, 15-го марта, воронежский "Факел" на выезде потерпел поражение у "Оренбурга" со счетом 0:1 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Полузащитник воронежцев Дилан Мертенс получил красную карточку на 53-й минуте встречи.
В текущем сезоне Мертенс провел за воронежцев во всех турнирах 26 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего голландца в 600 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 21-го сыгранного тура воронежский клуб располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 14-ю набранными очками в своем активе.
"Факел" оспорит удаление Дилана Мертенса
Воронежский "Факел" оспорит красную карточку полузащитника Дилана Мертенса в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"