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Попов: Мостовой ни одному клубу не пригодится. Никогда в жизни

Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов выразил мнение, что Александр Мостовой не сможет получить работу в серьезном клубе в качестве тренера.

Фото: ФК "Динамо"
«Мостовой ни одному клубу не пригодится. Никогда в жизни. Чтобы быть тренером, нужно любить эту профессию, а не болтать. Это совсем разное. Что его дальше ждет? Его ждут интервью. Он будет продолжать общаться с журналистами и удивляться, почему его никуда не зовут», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Напомним, что недавно Александр Мостовой получил тренерскую лицензию и выразил готовность к роли наставника команды. Однако он отметил, что не готов возглавить команду, которая не выступает в Российской Премьер-Лиге.

За свою карьеру футболиста Александр Мостовой провел 536 матчей на клубном уровне, забив 147 голов и сделав 60 результативных передач. Также он принял участие в 50 матчах за сборную России, где отметился 10 забитыми мячами. В числе его клубов были «Сельта», «Спартак», «Страсбур», «Кан», «Бенфика» и «Алавес».

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