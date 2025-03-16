«Мостовой ни одному клубу не пригодится. Никогда в жизни. Чтобы быть тренером, нужно любить эту профессию, а не болтать. Это совсем разное. Что его дальше ждет? Его ждут интервью. Он будет продолжать общаться с журналистами и удивляться, почему его никуда не зовут», — цитирует Попова «РБ Спорт».
Напомним, что недавно Александр Мостовой получил тренерскую лицензию и выразил готовность к роли наставника команды. Однако он отметил, что не готов возглавить команду, которая не выступает в Российской Премьер-Лиге.
За свою карьеру футболиста Александр Мостовой провел 536 матчей на клубном уровне, забив 147 голов и сделав 60 результативных передач. Также он принял участие в 50 матчах за сборную России, где отметился 10 забитыми мячами. В числе его клубов были «Сельта», «Спартак», «Страсбур», «Кан», «Бенфика» и «Алавес».
Попов: Мостовой ни одному клубу не пригодится. Никогда в жизни
Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов выразил мнение, что Александр Мостовой не сможет получить работу в серьезном клубе в качестве тренера.
Фото: ФК "Динамо"