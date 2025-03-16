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Семак: "Спартак" не является главным конкурентом "Зенита" за чемпионство

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не считает московский «Спартак» главным соперником своей команды в борьбе за титул в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
«Спартак» на данный момент — главный конкурент «Зенита» в борьбе за золото? Вы же видите таблицу. Почему «Спартак»? Есть целая группа команд, «Краснодар» идет на первом месте. Все команды первой шестерки могут побороться за первое место. Где будут играть Лусиано и Энрике? Посмотрите. Лусиано может сыграть не только на фланге. Есть вариативность, по ходу матча могут поменяться», — заявил Семак «Матч ТВ».

Луис Энрике уже во второй игре подряд в РПЛ вышел на поле в основном составе. Этот игрок, стоимость которого составила 33 миллиона евро, провёл два матча за петербургский «Зенит», но пока не отличился голевыми действиями.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Спартак», набрав 40 очков, располагается на третьей позиции.

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