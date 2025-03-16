«Шикарный матч. Видно, что футболисты отдали все на поле. Повезло в конце «Спартаку». Казалось, что был офсайд.
Вопросы есть по голу и одной жёлтой. Показалось в какой-то момент, что Иванов потерял контроль над игрой. Хорошо, что доиграли матч без красных», — заявил Алаева «Матч ТВ».
На 90-й минуте матча полузащитник «Спартака» забил победный гол, но судьи начали внимательно изучать момент, чтобы убедиться, действительно ли мяч был забит без офсайда. В итоге они решили, что гол засчитан по правилам.
Таким образом, «Спартак» набрал 43 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, обогнав «Зенит» благодаря дополнительным показателям.
Алаев: повезло "Спартаку" со втором голом. Показалось был офсайд
Глава РПЛ Александр Алаев отметил, что в концовке матча между «Спартаком» и «Зенитом» арбитр Сергей Иванов мог потерять контроль над происходящим на поле.
Фото: ФК "Спартак"