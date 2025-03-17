«Мне очень понравился матч, игра прямо европейского уровня. Очень быстро, много борьбы, хитрые комбинации — вообще прелесть. К сожалению, было многовато грубости, но это не страшно. Мне казалось, что справедливым будет ничейный результат, но «Спартак» на воле забил еще один гол. Молодцы! Поздравляю! Достоин ли «Спартак» чемпионства? Поживем — увидим. Станковича я не держу и не держала за тренера. Артист — да, но не тренер. До сих пор. Я так считаю. Сегодняшний матч «Спартак» выиграл на силе воли», — заявила Смородская «РБ Спорт».
Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» 1 июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 30 матчей, одержав 19 побед, 4 раза сыграв вничью и 7 раз потерпев поражение. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Станкович уже работал тренером в таких командах, как «Сампдория», «Ференцварош» и «Црвена Звезда».
После 21-го тура «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка и опережая «Зенит» по дополнительным показателям.
Смородская: Станкович — артист, но не тренер
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что по-прежнему не воспринимает главного тренера «Спартака» Деяна Станковича как серьезного специалиста, несмотря на победу над «Зенитом» (2:1) в 22-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"