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Глава РПЛ: мы приближаемся к возвращению в международные турниры

Президент РПЛ Александр Алаев выразил уверенность, что российские команды вскоре смогут вернуться на международную арену.
Фото: РФС
«Из общения с представителями УЕФА, интервью Чеферина я вижу, что ситуация меняется. Поэтому я смотрю с оптимизмом и уверен, что мы приближаемся к справедливому решению по возвращению наших клубов и сборной на международную арену», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Напомним, что в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от участия в официальных турнирах.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что молодежные сборные России могут быть допущены к участию в турнирах под эгидой УЕФА.

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