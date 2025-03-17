«В принципе, такой матч возможен, как и с другими сборными. Всё может быть. Что касается контактов, то мы же договорились, что даем какие-то комментарии после того, как подписано соглашение о проведении игры. Было бы интересно? Это сильная сборная», — цитирует Дюкова ТАСС.
Последняя встреча команд состоялась в 2012 году и завершилась со счётом 2:2. В том матче забили голы Фёдор Смолов и Роман Широков, а со стороны гостей — Майкл Бредли и Миккель Дискеруд.
Напомним, в 2022 году из-за ситуации на Украине Россия была отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
Дюков — о возможном матче России и США по футболу: такая встреча возможна
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что проведение товарищеского матча между сборными России и США по футболу вполне возможно.
Фото: РФС