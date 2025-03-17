- Если костяк команды сохранится, то можно претендовать как минимум на попадание в первую восьмерку РПЛ... Конечно, сейчас можно говорить все что угодно, но место в первой восьмерке РПЛ - это минимум "Ахмата".
"Ахмат" по итогам 21 тура набрал 18 очков и располагается на четырнадцатой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Грозненская команда находится в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета в Первую лигу ее отделяет на данный момент четыре балла, а от безопасного 12-го места грозненцы отстают на одно очко.
Источник: "РБ Спорт"
Уткин: если костяк сохранится, "Ахмат" может претендовать минимум на топ-8
Вингер "Ахмата" Даниил Уткин считает, что команде по силам находиться в следующем сезоне в первой восьмерке.
Фото: ФК "Ахмат"