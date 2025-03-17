Сообщается, что "быки" наводили справки по футболисту у его агентов еще осенью 2024 года. В настоящее время он находится в лонг-листе краснодарского клуба. Кроме того, им сейчас интересуются "Оренбург" и московское "Торпедо".
При этом во время зимнего трансферного окна белоруса хотели купить калининградская "Балтика" и тульский "Арсенал", но команды Первой лиги приняли решение отказаться от трансфера, так как посчитали стоимость футболиста высокой.
В текущем сезоне Прищепа принял участие в 18 официальных матчах "Ротора", забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 5 желтых карточек. Действующий контракт игрока с волгоградским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 300 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Краснодар" проявляет интерес к левому защитнику сборной Белоруссии
По информации СМИ, футбольный клуб "Краснодар" проявляет интерес к левому защитнику сборной Белоруссии и волгоградского "Ротора" Дмитрию Прищепе.
Фото: ФК "Ротор"