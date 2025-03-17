«Мартинс просто в сумасшедшей форме, это было видно еще по кубковой игре с «Акроном», где он выполнил огромный объем работы. И хорошо восстановился после. А когда ты ловишь свою игру, не отходишь от нее, у тебя все получается. Номинально он вроде опорник, но это все же позиция «бокс ту бокс», где Умяров больше играет в оборонительной манере, а Мартинс на своей волне добегает до штрафной, подключается, имеет моменты. И такое ощущение, что мяч его сам находит, а судьбы благодарит такими голами. На мой взгляд, незаменимая фигура. Огромный респект Мартинсу, а ведь были слухи, что с ним хотели расстаться», — заявил Шишкин «РБ Спорт».
Кристофер Мартинс стал игроком московского «Спартака» летом 2022 года, перейдя из «Янг Бойз» за 7 миллионов евро. За время, проведённое в команде, он принял участие в 97 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 5 миллионов евро.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Спартак» заинтересован в привлечении нового легионера на позицию Мартинса. В числе потенциальных новичков назывались Иван Илич, Жедсон Фернандеш и Родриго Саласар. Однако, несмотря на эти слухи, зимой никаких трансферов в центр поля так и не состоялось.
Шишкин: Мартинс просто в сумасшедшей форме, а ведь с ним хотели расстаться
Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин высоко оценил игру Кристофера Мартинса, который оформил дубль в матче против «Зенита» и принес красно-белым победу.
Фото: ФК "Спартак"