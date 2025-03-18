"В этом году у нас не осталось слотов для игры с Россией, у нас нет свободной даты для этой товарищеского матча. Возможен ли матч в следующем году? Пока у нас не составлен календарь, мы будем смотреть", - цитирует Тозара Sport24.
Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед с общим счетом 26:0. Победа над Брунеем со счетом 11:0 стала самой крупной в истории сборной России.
Завтра, 19-го марта, команда Валерия Карпина примет на домашнем стадионе московского "Динамо" сборную Гренады. Стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. Также сборная России проведет домашние матч с национальной командой Замбии, встреча состоится 25-го марта.
Сборная Турции не планирует проведение товарищеского матча с Россией
Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС