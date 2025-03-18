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Карпин отреагировал на слухи о том, что может переехать жить в Эстонию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что может переехать на постоянное место жительство в Эстонию.
Фото: ФК "Ростов"
— Вы можете перебраться на ПМЖ в Эстонию? Можете прокомментировать?

— А что комментировать? Я живу и собираюсь жить в Москве. Если не приму какой-нибудь "Ростов" опять.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Валерий Карпин принял решение уйти с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов" для того, чтобы переехать на постоянное место жительство в Эстонию. 56-летний специалист, якобы, уже приобрел себе дом в Эстонии стоимостью один миллион евро, куда перевёз свою семью.

Валерий Карпин занимает должность главного тренера сборной России с июля 2021 года. Его действующий контракт с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до июля 2028 года.

Источник: "Матч ТВ"

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