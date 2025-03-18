— Вы можете перебраться на ПМЖ в Эстонию? Можете прокомментировать?
— А что комментировать? Я живу и собираюсь жить в Москве. Если не приму какой-нибудь "Ростов" опять.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Валерий Карпин принял решение уйти с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов" для того, чтобы переехать на постоянное место жительство в Эстонию. 56-летний специалист, якобы, уже приобрел себе дом в Эстонии стоимостью один миллион евро, куда перевёз свою семью.
Валерий Карпин занимает должность главного тренера сборной России с июля 2021 года. Его действующий контракт с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до июля 2028 года.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин отреагировал на слухи о том, что может переехать жить в Эстонию
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что может переехать на постоянное место жительство в Эстонию.
Фото: ФК "Ростов"