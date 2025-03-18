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Игрок "Спартака" заявил о желании перейти в европейский клуб

Арендованный грозненским "Ахматом" полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин заявил о желании когда-нибудь сыграть в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"
— Твой отец играл в Латвии, а ты хотел бы попробовать себя где-то в Европе?

— Конечно! Думаю, каждый хочет попробовать себя в сильнейшем чемпионате, но для начала надо заиграть в России, а потом уже думать о больших целях.

Даниил Зорин с 10-летнего возраста выступает за команды из клубной системы московского "Спартака". В феврале 2025 года 21-летний полузащитник был отдан в аренду до конца текущего сезона в грозненский "Ахмат".

В сезоне-2024/25 футболист в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 4 желтые карточки (1 из которых стала второй в матче). Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 700 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"

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