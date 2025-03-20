"Шапки мы надевали просто, чтобы разогреться на разминке. Но тут не холодно. Температура нормальная. Ведь я живу в США последние несколько лет. Мне 23. Я хожу в школу! Сначала на математику, а потом тренируюсь", - цитирует Чарльза "СЭ".
Вчера, 19-го марта, национальная команда Гренады потерпела поражение от сборной России в товарищеском матче со счетом 0:5. Артем Дзюба в этой встрече забил 31-й мяч в составе сборной России и стал рекордсменом по этому показателю.
На данный момент Россия располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, национальная команда Гренады располагается на 174-й строчке.
Игрок сборной Гренады: мне 23, я хожу в школу: сначала на математику, а потом тренируюсь
Защитник сборной Гренады Брэди Чарльз высказался о погодных условиях в Москве.
Фото: "Матч ТВ"