По информации источника, руководство самарских "Крыльев Советов" на встрече с главным тренером Игорем Осинькиным решило не отправлять специалиста в отставку. При этом, руководство клуба вело переговоры с другими тренерами, в том числе - с Магомедом Адиевым.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Крыльев Советов" в ближайшее время отправит в отставку с поста главного тренера Игоря Осинькина. В начале текущего сезона заявлялось, что специалисту позволят продолжить работу в клубе, если команда по итогам сезона попадет в первую восьмерку чемпионата России.
После 21-го сыгранного тура самарцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19-ю набранными очками. В 22-м туре чемпионата России команда Игоря Осинькина сыграет на своем поле с московским "Локомотивом".
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Крылья Советов" решили не увольнять Игоря Осинькина
Руководство "Крыльев Советов" решило не отправлять в отставку Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"