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"Чемпионат": клуб Лиги 1 делал зимой предложение "Спартаку" о покупке Мартинса

Хавбек Кристофер Мартинс мог покинуть "Спартак" минувшей зимой.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, в минувшее зимнее трансферное окно "Спартак" получил конкретное предложение от одного из клубов французской Лиги 1 по трансферу полузащитника Кристофера Мартинса. Сообщается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао заблокировал продажу хавбека.

Мартинс выступает за "Спартак" с 2022 года. Действующее соглашение 28-летнего игрока сборной Люксембурга с московским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В этом сезоне футболист сыграл за спартаковцев 23 матча в чемпионате и Кубке России, в которых записал в свой актив 7+5 по системе гол плюс пас.

Источник: "Чемпионат"

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