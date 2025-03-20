По информации источника, в минувшее зимнее трансферное окно "Спартак" получил конкретное предложение от одного из клубов французской Лиги 1 по трансферу полузащитника Кристофера Мартинса. Сообщается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао заблокировал продажу хавбека.
Мартинс выступает за "Спартак" с 2022 года. Действующее соглашение 28-летнего игрока сборной Люксембурга с московским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В этом сезоне футболист сыграл за спартаковцев 23 матча в чемпионате и Кубке России, в которых записал в свой актив 7+5 по системе гол плюс пас.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": клуб Лиги 1 делал зимой предложение "Спартаку" о покупке Мартинса
Хавбек Кристофер Мартинс мог покинуть "Спартак" минувшей зимой.
Фото: ФК "Спартак"