"Умяров сегодня – это действительно один из лучших опорников у нас. Если "Спартак" станет чемпионом, в этом будет огромная заслуга именно Умярова, потому что мы видим тот вклад, который он вносит в победы", - приводит слова Титова Metaratings.
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров в текущем сезоне в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 1 гол и получил 8 желтых карточек. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 4 миллиона евро.
Красно-белые после 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрали 43 очка, которые позволяют команде Деяна Станковича занимать в турнирной таблице второе место.
Егор Титов: если "Спартак" станет чемпионом, в этом будет огромная заслуга Умярова
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о полузащитнике московского клуба Наиле Умярове.
Фото: РПЛ