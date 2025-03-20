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Егор Титов: если "Спартак" станет чемпионом, в этом будет огромная заслуга Умярова

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о полузащитнике московского клуба Наиле Умярове.
Фото: РПЛ
"Умяров сегодня – это действительно один из лучших опорников у нас. Если "Спартак" станет чемпионом, в этом будет огромная заслуга именно Умярова, потому что мы видим тот вклад, который он вносит в победы", - приводит слова Титова Metaratings.

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров в текущем сезоне в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 1 гол и получил 8 желтых карточек. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 4 миллиона евро.

Красно-белые после 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрали 43 очка, которые позволяют команде Деяна Станковича занимать в турнирной таблице второе место.

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