"Я готов играть в "Спартаке" и в любом другом российском клубе за бесплатно, но только на начальном этапе – потом мне придется платить. Я бы очень хотел играть в вашей стране, это моя мечта, как и многих ребят в нашей сборной", - приводит слова Чарльза "РБ Спорт".
Сборная Гренады 19 марта провела товарищеский матч с командой России и потерпела поражение со счётом 0:5. На данный момент островное государство, которое расположено на юго-востоке Карибского моря, в рейтинге ФИФА занимает 174 место. На данный момент наивысшим достижение сборной Гренады по футболу является участие в финальной части Золотого кубка КОНКАКАФ (в 2009 и в 2011 годах).
Футболист сборной Гренады: готов играть в "Спартаке" за бесплатно
Защитник сборной Гренады Брэди Чарльз рассказал о своем желании продолжить карьеру в одном из российских футбольных клубов.
Фото: РФС