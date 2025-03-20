«Проигрывать всегда неприятно, но это уже история. Настроение рабочее. Абсолютно ничего не потеряно. Посыпать голову пеплом не стоит, никто не обещал, что будет легко. Впервые за семь лет проиграли «Спартаку» в чемпионате, но ничего кардинально не поменялось с точки зрения расстановки сил. Отставание от первого места у нас небольшое. Мы должны делать всё, что в наших силах. Получится ли, будем смотреть в конце сезона», — цитирует Семака «Чемпионат».
До поражения в 21-м туре Российской Премьер-лиги текущего сезона «Зенит» не уступал «Спартаку» с 2017 года в чемпионате. В той встрече красно-белые одержали победу со счётом 3:1. Голы на свой счёт записали Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич.
После 21 тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на второй строчке благодаря победе в личных встречах. На первом месте находится «Краснодар» с 46 очками.
Семак: впервые за семь лет проиграли "Спартаку", но ничего кардинально не поменялось
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ, завершившемся со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Фото: ФК "Зенит"