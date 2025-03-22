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Семшов: сейчас в сборную вызываются футболисты, у которых просто есть российский паспорт

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о современном принципе вызова футболистов в национальную команду.
Фото: РФС
"Основной мотив для таких игр, чтобы все футболисты приняли участие. Сейчас в сборную вызываются футболисты, у которых просто есть российский паспорт. Раньше нужно было или блеснуть или стабильно играть. Сейчас только вышел в составе, у тебя российский паспорт — и сразу вызов в сборную. Немножко странно", - приводит слова Семшова "Матч ТВ".

С 17 по 25 марта сборная России проводит очередной учебно-тренировочный сбор. В его рамках национальная команда уже провела один товарищеский матч: 19 марта на московском стадионе "ВТБ Арена" со счётом 5:0 была обыграна команда Гренады.

Кроме того, у россиян запланирована ещё одна встреча - 25 марта в качестве соперника будет выступать сборная Замбии. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

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