"Уверен, что наша команда точно находится не на своем месте и должна быть выше в турнирной таблице. Будем делать все для того, чтобы подняться. Флешбеков к сезону с "Уралом" никаких нет — абсолютно разные ситуации", - цитирует Дмитриева "РБ Спорт".
После 21-го сыгранного тура самарские "Крылья Советов" располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги самарцы примут на своем поле московский "Локомотив".
Игорь Дмитриев перешел в московский "Спартак" из екатеринбургского "Урала" в летнее трансферное окно, а затем отправился на правах аренды в "Крылья Советов". В этом сезоне полузащитник вышел на поле в 22-х встречах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.
Полузащитник "Крыльев" Дмитриев: наша команда точно находится не на своем месте
Полузащитник "Крыльев Советов" Игорь Дмитриев высказался об игре самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"