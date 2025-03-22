Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
Нефтехимик2 тайм
Алания
15:00
СоколНе начат
Торпедо
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Лихтенштейн
17:00
Северная МакедонияНе начат
Черногория
20:00
ГибралтарНе начат
Молдова
20:00
НорвегияНе начат
Чехия
22:45
Фарерские островаНе начат
Уэльс
22:45
КазахстанНе начат
Израиль
22:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
17:00
БАТЭНе начат
Партизан
20:00
ЦСКАНе начат

Полузащитник "Крыльев" Дмитриев: наша команда точно находится не на своем месте

Полузащитник "Крыльев Советов" Игорь Дмитриев высказался об игре самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Уверен, что наша команда точно находится не на своем месте и должна быть выше в турнирной таблице. Будем делать все для того, чтобы подняться. Флешбеков к сезону с "Уралом" никаких нет — абсолютно разные ситуации", - цитирует Дмитриева "РБ Спорт".

После 21-го сыгранного тура самарские "Крылья Советов" располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги самарцы примут на своем поле московский "Локомотив".

Игорь Дмитриев перешел в московский "Спартак" из екатеринбургского "Урала" в летнее трансферное окно, а затем отправился на правах аренды в "Крылья Советов". В этом сезоне полузащитник вышел на поле в 22-х встречах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится