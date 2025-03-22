"Если будет стабильность и они в таком хорошем режиме и направлении проведут еще девять матчей, то у них будут большие шансы на победу в чемпионате России. Но хорошо эти девять матчей может провести и "Краснодар", и тот же "Зенит". Поэтому я жду развязки в последних турах чемпионата России", - приводит слова Сёмина "РИА Новости".
После 21-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" в турнирной таблице занимает второе место, имея в своём активе 43 очка. Отставание красно-белых от промежуточного лидера чемпионата - футбольного клуба "Краснодар" - в настоящее время составляет 3 очка.
Напомним, в крайний раз "Спартак" выигрывал золотые медали чемпионата России по футболу в сезоне-2016/17.
Юрий Сёмин назвал условия для чемпионства "Спартака" в текущем сезоне РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о перспективах выступления в текущем сезоне РПЛ московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"