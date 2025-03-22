"Боюсь их сглазить, но пока они в полном порядке. "Краснодару" нужно не обращать ни на кого внимание и двигаться тем же путем. Я хотел бы, чтобы в этом году "Краснодар" подарил чемпионство для Сергея Николаевича Галицкого. Думаю, все согласны с тем, что он это заслужил, как никто другой", — приводит слова Мамаева Sport24.
После 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб "Краснодар", имея в своём активе 46 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей - московский "Спартак" и петербургский "Зенит" - на 3 очка.
"Краснодар" был основан в 2008 году предпринимателем Сергеем Галицким, который до сих пор является его бессменным владельцем. На данный момент наивысшее достижение "быков" в чемпионатах России - это завоевание серебряных медалей по итогам сезона-2023/24.
Мамаев: хочу, чтобы "Краснодар" подарил чемпионство Галицкому - он это заслужил, как никто другой
Бывший игрок сборной России Павел Мамаев высказался о борьбе футбольного клуба "Краснодар" за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"