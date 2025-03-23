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Филимонов: маловероятно, что Помазун скоро выйдет в стартовом составе "Спартака"

Экс-вратарь "Спартака" Александр Филимонов ответил на вопрос, может ли голкипер Илья Помазун в ближайшее время выйти в стартовом составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Маловероятно. Учитывая борьбу за чемпионство, никто не будет рисковать. В Кубке России тоже нет права на ошибку. Максименко для Станковича однозначно первый номер", - цитирует Филимонова Metaratings.

Илья Помазун перебрался в "Спартак" из московского ЦСКА в феврале этого года. В текущем сезоне голкипер пока не провел ни одного официального матча.

Александр Максименко выступает за красно-белых с 2018 года. В этом сезоне вратарь сыграл 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 19 голов и 12 раз оставил ворота в неприкосновенности.

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