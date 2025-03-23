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Канчельскис: "Локомотив" участвует в чемпионской гонке только на бумаге

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис не считает, что "Локомотив" будет бороться за золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- "Локомотив" недалеко оторвался от первого места. Однако "Локо" участвует в чемпионской гонке только на бумаге. Это молодая команда с неопытным составом. Так что я не думаю, что "Локомотив" будет бороться за первое место. За третье может побороться, за первое – нет.

"Локомотив" занимает по итогам 21 сыгранного тура четвертое место в турнирной таблице. Московская команда набрала 40 очков и отстает от призовой тройки на три очка. От лидирующего в чемпионате России "Краснодара" красно-зеленые отстают на шесть баллов.

После мартовской паузы на матчи сборных "железнодорожники" встретятся в Самаре с "Крыльями Советов" в 22-м туре РПЛ.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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