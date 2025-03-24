"Самый сильный игрок, против которого играл в России? Из защитников - Березуцкие. Перед каждым матчем с ЦСКА я понимал: будет очень тяжело. Еще выделю Нету и Жиркова из "Зенита". Из атакующих назову Олега Шатова. Когда даешь ему мяч, он просто уничтожит тебя. Дзагоев и Дзюба тоже топ", - поделился Лунгу.
Чисамба Лунгу перебрался в "Урал" из Екатеринбурга" в июле 2010 года. Замбиец провёл в команде семь лет, после чего перешёл в "Аланьяспор". Карьеру Лунгу завершил летом 2024 года. Экс-футболист "Анжи". "Зенита" и "Краснодара" Олег Шатов возглавляет "Урал". С ноября 2024 года 34-летний специалист работает в команде в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Источник: Sport24
Чисамба Лунгу назвал сильнейших защитников, против которых играл в РПЛ
Экс-вингер "Урала" и сборной Замбии Чисамба Лунгу рассказал о том, кого из соперников по РПЛ считает лучшими за всё время выступления в России.
Фото: официальный сайт РПЛ