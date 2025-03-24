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Валерий Карпин назвал Виктора Онопко конченым скуфом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на забавный вопрос на пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Замбии.
Фото: ФК "Ростов"
— Вы говорили, что в прошлом составе вы скуф, а Дзюба — сигма-бой. Кто теперь сигма-бой?

— Скуф тот же, еще Савелич (Онопко — прим. ред.) тоже скуф конченый. А сигма-боев у нас теперь 25.

25 марта сборная России по футболу под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным проведёт в Москве на стадионе "ВТБ Арена" товарищеский матч со сборной Замбии. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

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