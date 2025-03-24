"Мне кажется, болельщики и тренерский штаб не получают от игры Глушенкова той отдачи, которую ждут. Максим сдал и в последних матчах был одним из худших на поле. Видимо, Глушенков поймал "звездняк" и думает, что он великий. Но, к сожалению, это не так", - приводит слова Туфрина "Чемпионат".
Атакующий полузащитник Максим Глушенков стал игроком петербургского "Зенита" летом 2024 года, когда действующие чемпионы России выкупили его у московского "Локомотива" за 6,3 миллиона евро. В составе своей новой команды 25-летний футболист 17 раз появлялся на поле в официальных матчах, забил 10 голов, отдал 2 голевые передачи, получил 1 желтую карточку.
Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Максима Глушенкова составляет 15 миллионов евро.
Экс-президент "Зенита": Глушенков поймал "звездняк" и думает, что он великий
Бывший президент петербургского "Зенита" Леонид Туфрин высказался о выступлении в текущем сезоне полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"