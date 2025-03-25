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В Мексике считают, что уровень игры Монтеса за "Локомотив" не соответствует ожиданиям

Мексиканский журналист Мануэль Медина, представляющий издание TJ Sports, высказался об игре защитника "Локомотива" Сесара Монтеса.
Фото: ФК "Локомотив"
Журналист высоко оценил выступления Сесара Монтеса за сборную Мексики, однако раскритиковал футболиста за игру на клубном уровне.

"В "Локомотиве" же его уровень не соответствует ожиданиям. Плюс его сравнивают с соотечественником Луисом Чавесом. Думаю, он бы мог стать значимым игроком для "Локомотива", каким является в сборной Мексики", - цитирует Медину "Чемпионат".

В текущем сезоне Сесар Монтес провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 5 миллионов евро, контракт мексиканца с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Монтеса 52 матча в составе сборной Мексики и 1 забитый гол.

После 21-го сыгранного тура "Локомотив" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков.

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