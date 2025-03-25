Медведев - о решении ЭСК: никакого доверия к такому решению нет и быть не может

- На основании представленного видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь.
Напомним, сегодня, 25 марта, прошло заседание экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза, которая единогласно поддержала решение главного арбитра встречи 21-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" Сергея Иванова засчитать красно-белым второе взятие ворот гостей.
"Зенит" с 43 очками после 21 сыгранного тура чемпионата России располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Сине-бело-голубые уступают "Спартаку" по дополнительным показателям и на три очка отстают от лидирующего "Краснодара".
Источник: "Чемпионат"