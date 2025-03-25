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Медведев - о решении ЭСК: никакого доверия к такому решению нет и быть не может

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб не согласен с решением ЭСК по второму голу "Спартака" в 21-м туре РПЛ (1:2).
Фото: скриншот трансляции матча
- На основании представленного видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда. Посмотрите сами и убедитесь.

Напомним, сегодня, 25 марта, прошло заседание экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза, которая единогласно поддержала решение главного арбитра встречи 21-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" Сергея Иванова засчитать красно-белым второе взятие ворот гостей.

"Зенит" с 43 очками после 21 сыгранного тура чемпионата России располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Сине-бело-голубые уступают "Спартаку" по дополнительным показателям и на три очка отстают от лидирующего "Краснодара".

Источник: "Чемпионат"

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