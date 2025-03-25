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Ледяхов - о Глушенкове: этот мальчик совсем уже - не дружит с головой

Футбольный тренер Игорь Ледяхов отреагировал на резонансное высказывание полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается слов Глушенкова, то этот мальчик совсем уже. Мне кажется, у него не всё в порядке с головой и с языком. Пускай Семак разбирается с ним, это внутренняя кухня. Надо иметь элементарное уважение, но, по-моему, парень не дружит с головой", - приводит слова Ледяхова "Чемпионат".

Ранее полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков в интервью объяснил, что в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Спартаком" получил мяч всего три раза, потому что строго следовал тренерским установкам (сама встреча завершилась поражением сине-бело-голубых со счётом 1:2). Кроме того, он заявил, что кайф от футбола впервые после зимнего перерыва получил только в матче сборной России против Гренады.

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