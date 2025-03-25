"Какое-то новое назначение с Карпиным не обсуждали, пока сборная не имеет возможности играть в официальных матчах, совмещение возможно. Как только мы начинаем принимать участие в официальных матчах, то совмещение невозможно, он должен будет принять решение", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".
Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года. Его действующий контракт с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до лета 2028 года. После того, как в феврале 2022 года Россию отстранили от участия в международных соревнованиях, Карпин возглавил футбольный клуб "Ростов", в котором проработал до февраля 2025 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 56-летний специалист летом 2025 года может заменить Марцела Личку на посту главного тренера московского "Динамо".
Дюков рассказал, возможно ли совмещение Карпиным работы в клубе
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос, может ли главный тренер сборной России Валерий Карпин совмещать работу в клубе.
Фото: РФС