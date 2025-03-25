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Карпин: "Спартак" отправил Глушенкова и Соболева, чтобы развалить "Зенит"? Бред

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о теории заговора в отношении петербургского "Зенита".
Фото: РФС
— Как вы прокомментируете теорию заговора, что "Спартак" отправил Глушенкова и Соболева в "Зенит", чтобы развалить команду?

— Вы сейчас серьёзно? Хотите, чтобы это прокомментировал? Без комментариев. Бред.

Напомним, футболисты "Зенита" Максим Глушенков и Александр Соболев, которые перешли в петербургский клуб летом 2024 года, раньше выступали в составе московского "Спартака". Полузащитник был игроком красно-белых с января 2019 г. до июля 2022 г., а форвард - с января 2019 г. до августа 2024 г.

Источник: "Чемпионат"

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