— Как вы прокомментируете теорию заговора, что "Спартак" отправил Глушенкова и Соболева в "Зенит", чтобы развалить команду?
— Вы сейчас серьёзно? Хотите, чтобы это прокомментировал? Без комментариев. Бред.
Напомним, футболисты "Зенита" Максим Глушенков и Александр Соболев, которые перешли в петербургский клуб летом 2024 года, раньше выступали в составе московского "Спартака". Полузащитник был игроком красно-белых с января 2019 г. до июля 2022 г., а форвард - с января 2019 г. до августа 2024 г.
Источник: "Чемпионат"
Карпин: "Спартак" отправил Глушенкова и Соболева, чтобы развалить "Зенит"? Бред
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о теории заговора в отношении петербургского "Зенита".
Фото: РФС