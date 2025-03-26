«Однозначно Аленичев. Ведь при Каррере был чуть-чуть. При Дмитрии Анатольевиче я постоянно был с командой. Потом он и приглашал меня в «Енисей», мы там работали. Удивлен ли я , что он уже столько лет без работы? Нет. Вопрос — хочет ли он сам тренировать? Может, у него есть предложения, которые ему уже неинтересны? Ведь, в конце концов, он работал в «Спартаке». Сложно сильно опускаться», — цитирует Савичева «Чемпионат».
В настоящее время и Дмитрий Аленичев, и Массимо Каррера не имеют работы в качестве главного тренера.
Напомним, что Александр Савичев выступал за «Спартак-2» с 2011 по 2017 год. Периодически его привлекали к тренировкам основной команды, однако он ни разу не вышел на поле в составе «Спартака».
Под руководством Аленичева Савичев провел 8 матчей в «Енисее» в сезоне-2018/19, когда команда выступала в Российской Премьер-Лиге. С июля 2021 года он защищает цвета тольяттинского «Акрона».
В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 1 миллион евро.
Савичев: от Аленичева получил намного больше, чем от Карреры
Бывший игрок «Спартака» Константин Савичев сравнил работу под руководством Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры.
Фото: ФК "Акрон"