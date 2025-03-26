«В Новогорск приехали вместе, да. Пожелал Матвею удачи, конечно, ведь это для него первый вызов. Все мы хотим попасть в основную сборную, взять хотя бы ребят из нашей молодежки. Каждый грезит мечтами о национальной команде.
Матвею это удалось раньше, чем мне, и я рад за него. Мы с ним очень давно дружим: пришли в ЦСКА в одно время и всегда были вместе, с самого начала. Сейчас это дало какие-то плоды. Привносим полезные действия, забиваем, отдаем друг на друга», — отметил Глебов «Матч ТВ».
Глебов был вызван в молодежную сборную на матчи с Колумбией, но из-за травмы, полученной в игре с «Акроном», вернулся в ЦСКА.
В начале 2020 года Глебов и Кисляк присоединились к академии ЦСКА. Спустя пять лет Глебов уже успел провести 32 матча за основную команду, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 19-летнего вингера составляет 1 миллион евро.
После 21-го тура ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. В следующем матче армейцы встретятся с «Динамо» из Махачкалы в рамках 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет 29 марта на домашнем стадионе «ВЭБ Арена».
Глебов — о мечте попасть в сборную России: каждый грезит о национальной команде
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своей мечте попасть в состав взрослой сборной России, подобно своему партнеру по команде Матвею Кисляку.
Фото: ФК ЦСКА