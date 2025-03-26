"Положа руку на сердце, я вообще не понял. Я хорошо отношусь и к Соболю, и к "Зениту". Но я не понял его move (переход – англ.) туда. Там сильная, очень конкурентная такая среда. И переходы из "Спартака" в "Зенит" воспринимаются фанатами очень болезненно, и с этим нужно справиться. Не факт, что у каждого это получится. Сам переход и со стороны "Зенита" я не понял, и самого Саши", - сказал Кокорин в выпуске "РБ Спорт. Подкаст" [цитата по Sports].
Нападающий Александр Соболев перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" в августе 2024 года. По информации СМИ, сумма компенсации за трансфер форварда составила 10 миллионов евро. Контракт между игроком и футбольным клубом из Санкт-Петербурга был подписан на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на еще один год.
После перехода в составе своей новой команды 28-летний футболист на сегодняшний день 20 раз появился на поле в официальных матчах, 2 раза поразил ворота соперников, 1 раз отметился голевой передачей, получил 3 жёлтые карточки.
Кокорин: положа руку на сердце, вообще не понял move Соболева из "Спартака" в "Зенит"
Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин высказался о трансфере форварда Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"