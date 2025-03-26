"На конгрессе УЕФА я почувствовал позитивное настроение по отношению к возвращению российских клубов в Европу. Но сейчас нет предпосылок к этому, лишь заявления. Всё это — фуфло. Когда президент УЕФА Чеферин скажет, можно будет верить. Но мы помним другие его слова — пока идёт СВО, ни о каком возвращении речи быть не может. Пустой звук", - приводит слова Колоскова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что высокопоставленные лица УЕФА запустили процесс по возвращению российских футбольных команд к участию в международных турнирах.
Напомним, в феврале 2022 года УЕФА в связи с началом проведения Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Украины специальной военной операции принял решение об отстранении профессиональных клубов и сборных всех возрастов из России от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА (речь идет про чемпионат Европы, Лигу наций, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций).
"Всё это — фуфло". Колосков не верит новостям о возможном возвращении российских клубов в Европу
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможной отмене отстранения команд из России от участия в турнирах под эгидой УЕФА.
Фото: РФС