"Физическое состояние Артема прекрасное. Если надо, он был бы готов сыграть не только 90, но и все 120 минут. Как обычно, в паспорт мы не смотрим, а смотрим на функциональное состояние. Оно у Дзюбы было на уровне, все нормально", - приводит слова Вартапетова Odds.ru.
19 марта 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" впервые за 4 года принял участие в матче в составе сборной России. Форвард вышел в стартовом составе национальной команды в товарищеском матче со сборной Гренады, забил один гол, отдал одну голевую передачу и был заменен на 65-й минуте.
В текущем сезоне Дзюба в составе "Акрона" 15 раз появился на поле в официальных матчах (в среднем, 67,8 мин. за игру), забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Врач сборной России раскрыл количество минут, которое Дзюба может сыграть за матч
Врач сборной России Михаил Вартапетов оценил физическое состояние нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"