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Круговой назвал самый популярный клуб России: "Зенит"? Думаю, нет

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился своим мнением о самом популярном футбольном клубе страны.
Фото: ФК ЦСКА
«Самый популярный клуб в России — «Зенит»? Думаю, нет. Сейчас так говорят, потому что они выиграли много чемпионств. «Зенит» в Санкт-Петербурге самый популярный — с этим не поспоришь. А если говорить про страну, то самые популярные — ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Какой клуб из этой тройки самый популярный в России? ЦСКА», — заявил Круговой Sport24.

Даниил Круговой — воспитанник футбольного клуба «Зенит». В составе основной команды он провёл 105 матчей, в которых отличился двумя голами и 11 результативными передачами. Летом 2024 года на правах свободного агента Даниил перешёл в ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет 3 миллиона евро.

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