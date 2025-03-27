«Самый популярный клуб в России — «Зенит»? Думаю, нет. Сейчас так говорят, потому что они выиграли много чемпионств. «Зенит» в Санкт-Петербурге самый популярный — с этим не поспоришь. А если говорить про страну, то самые популярные — ЦСКА, «Спартак» и «Зенит». Какой клуб из этой тройки самый популярный в России? ЦСКА», — заявил Круговой Sport24.
Даниил Круговой — воспитанник футбольного клуба «Зенит». В составе основной команды он провёл 105 матчей, в которых отличился двумя голами и 11 результативными передачами. Летом 2024 года на правах свободного агента Даниил перешёл в ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет 3 миллиона евро.
Круговой назвал самый популярный клуб России: "Зенит"? Думаю, нет
Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился своим мнением о самом популярном футбольном клубе страны.
Фото: ФК ЦСКА