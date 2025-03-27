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Мостовой - о тренерской работе: я 25 лет играл не для того, чтобы самому звонить в клубы

Александр Мостовой, получивший недавно тренерскую лицензию, высказался об отсутствии предложений по работе.
Фото: социальные сети Мостового
- Все, как всегда, спокойно, предложений нет. 25 лет игры заграницей не идут на пользу, нужно было здесь обзаводиться друзьями. Позвонить в клубы? Я 25 лет играл не для того, чтобы звонить в клубы, по головам я не хожу, никого не упрашиваю. Все нормально.

Напомним, что в начале марта этого года экс-игрок сборной России Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А". Данная категория позволяет специалисту стать главным тренером клубов Первой лиги, а в РПЛ лишь дает право на вхождение в тренерский штаб.

После получения лицензии Александр Мостовой заявил, что будет рассматривать только предложения из РПЛ.

Источник: "СЭ"

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