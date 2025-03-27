"Конкуренция на флангах сборной тяжелая. Считаю, что в сборной на каждой позиции большая конкуренция. Попадание в расширенный состав Дугласа Сантоса? Это хороший футболист. У него отличная левая нога, он техничный, хорошие подачи", - цитирует Сильянова Odds.ru
Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос попал в расширенный список национальной команды России на мартовские сборы, однако в окончательный список не вошел. Ранее бразилец получил паспорт Российской Федерации.
В текущем сезоне Дуглас Сантос провел за петербуржцев во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Сильянов высказался о попадании Сантоса в расширенный список сборной России
Защитник сборной России Александр Сильянов высказался о попадании Дугласа Сантоса в расширенный список национальной команды России.
Фото: ФК "Зенит"