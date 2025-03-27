"Очень хотел бы, чтобы нас вернули на международную арену, но это скоро не получится по очень простой причине. Конечно, в Европе многие хотят, чтобы Россия вернулась, но для этого нужно снять санкции", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что видит перспективу возвращения сборной России и российских клубов на международную арену уже в текущем году.
В марте сборная России одержала две сухих победы со счетом 5:0 над Гренадой и Замбией. В июне этого года подопечные Валерия Карпина проведут домашнюю товарищескую встречу с Нигерией, а также сыграют на выезде с Белоруссией.
Наумов: в Европе многие хотят, чтобы Россия вернулась
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об отстранении России от международных соревнований.
Фото: ФК "Локомотив"