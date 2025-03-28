"У меня ещё есть сомнения по поводу возвращения России на международную арену, пока не очень в это верю. Не думаю, что появляющаяся информация — это пустой звук. Везде следят за политической ситуацией. Мне кажется, пока не закончатся все события, сборную России и наши клубы не допустят до международных турниров", - цитирует Непомнящего "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что видит перспективу возвращения российских клубов на международную арену уже в этом году.
В марте национальная команда России одержала две сухих победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой со счетом 5:0 и с аналогичным счетом над сборной Замбии. В июне подопечные Валерия Карпина сыграют в России со сборной Нигерии, а также проведут выездную товарищескую встречу с Белоруссией. Вчера, 27-го марта, Валерий Карпин заявил, что сборная России сыграет с Ираном.
Непомнящий: у меня ещё есть сомнения по поводу возвращения России на международную арену
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о потенциальном возвращении России на международную арену.
Фото: РФС