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Рианчо: "Зенит" рано списывать со счетов, они однозначно поборются за чемпионство

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Борьба за чемпионство в РПЛ будет идти до самого конца. Сергей Семак — отличный тренер. Уверен, что "Зенит" рано списывать со счетов, они однозначно поборются за чемпионство", - цитирует Рианчо "Советский Спорт".

После 21-го сыгранного тура петербургский "Зенит" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. В 22-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на своем поле с казанским "Рубином".

Петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

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