"Надеемся, что нас допустят. Пока я не чувствую, чтобы допуск приближался. Понятно, что говорят, но мы так же всё знаем, что и вы. Для меня главной мечтой в сборной является выход на чемпионат мира или Европы", - цитирует Дивеева ТАСС.
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что видит перспективу возвращения российских клубов на международную арену уже в этом году.
В марте национальная команда России одержала две сухих победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой со счетом 5:0 и с аналогичным счетом над сборной Замбии. В июне подопечные Валерия Карпина сыграют в России со сборной Нигерии, а также проведут выездную товарищескую встречу с Белоруссией. Вчера, 27-го марта, Валерий Карпин заявил, что сборная России сыграет с Ираном.
Дивеев - о России на международной арене: не чувствую, чтобы допуск приближался
Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену.
Фото: РФС