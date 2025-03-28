"У сборной России были бы шансы обыграть сборную Бразилии, почему нет? Посмотрите, как Бразилия последние свои матчи играет, поэтому все возможно", - цитирует Гильерме "РБ Спорт".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В марте этого года национальная команда России одержала две сухих победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).
В июне сборная России проведет домашний матч с Нигерией и сыграет на выезде с Белоруссией. Валерий Карпин заявил, что Россия проведет товарищескую встречу с Ираном.
Гильерме: у сборной России были бы шансы обыграть сборную Бразилии
Экс-голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме считает, что сборная России смогла бы одержать победу над Бразилией.
Фото: ФК "Локомотив"