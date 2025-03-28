"Дыма без огня не бывает. Мы с вами неоднократно обсуждали эту тему", - сказал Дюков на пресс-конференции после заседания исполкома РФС [цитата по "СЭ"].
Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько высокопоставленных чиновников УЕФА предпринимают шаги по возвращению российских профессиональных клубов и сборных на международные соревнования. Напомним, отстранение России от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА действует с февраля 2022 года. С тех пор, в частности, сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года, чемпионат Европы 2024 года и не была допущена к отбору на чемпионат мира 2026 года.
"Дыма без огня не бывает". В РФС отреагировали на информацию о возможном возвращении России на турниры УЕФА
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на информацию, что УЕФА начал процесс по возвращению команд из России на международные турниры.
Фото: РФС