"Для "Локомотива" эта игра с "Крыльями" станет серьезным предметом разбора. Он будет очень опасен в следующем туре. Питерцам придется несладко. Хозяева понесутся так исправлять эту оплеуху, ведь "Локомотиву" победа нужна вдвойне, чтобы догнать тройку лидеров", - заявил Билялетдинов.
Московский "Локомотив" разгромно уступил самарским "Крыльям Советов" (1:5) в первом матче после перерыва на игры сборных. Уже в первой половине игры "железнодорожники" пропустили четыре безответных мяча. "Локомотив" примет на своем поле "Зенит" в рамках 23-го тура РПЛ. Игра пройдет в субботу, 5 апреля.
Перед этим "Зенит" проведет свой матч 22-го тура РПЛ с "Рубином". Игра назначена на воскресенье, 30 марта.
Источник: "Евро-футбол"
Билялетдинов: "Зениту" придется несладко с "Локомотивом", они понесутся исправлять оплеуху от "Крыльев"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между "железнодорожниками" и "Зенитом".
Фото: официальный сайт "Локомотива"