Черданцев: у "Динамо" много латиноамериканцев, руководство должно было принимать эти риски

"Динамо" может быть тяжело собрать команду, ведь несколько игроков улетали в расположение сборной. Подготовка к матчу получается скомканная. Личке будет сложно подогнать всех под общий знаменатель. У "Динамо" много латиноамериканцев, руководство клуба должно было принимать эти риски с перелетами за океан. "Оренбург" - играющая команда. Абсолютно нельзя быть уверенным, что "Динамо" обыграет их. Придется попотеть", - поделился Черданцев.
Московское "Динамо" примет на своем поле "Оренбург" в рамках 22-го тура чемпионата России. Игра пройдет сегодня, 29 марта. Для обеих команд этот матч станет первым после перерыва на игры сборных. Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе подопечных Марцела Лички 39 набранных очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет семь очков.
"Оренбург", в свою очередь, располагается на последнем месте в таблице РПЛ. Команда набрала 11 очков в 21 матче. Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь очков.
Источник: "Матч ТВ"