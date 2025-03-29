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Черданцев: у "Динамо" много латиноамериканцев, руководство должно было принимать эти риски

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиям от матча между московским "Динамо" и "Оренбургом" в 22-м туре РПЛ.
Фото: YouTube-канал RTVI Новости
"Динамо" может быть тяжело собрать команду, ведь несколько игроков улетали в расположение сборной. Подготовка к матчу получается скомканная. Личке будет сложно подогнать всех под общий знаменатель. У "Динамо" много латиноамериканцев, руководство клуба должно было принимать эти риски с перелетами за океан. "Оренбург" - играющая команда. Абсолютно нельзя быть уверенным, что "Динамо" обыграет их. Придется попотеть", - поделился Черданцев.

Московское "Динамо" примет на своем поле "Оренбург" в рамках 22-го тура чемпионата России. Игра пройдет сегодня, 29 марта. Для обеих команд этот матч станет первым после перерыва на игры сборных. Бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе подопечных Марцела Лички 39 набранных очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет семь очков.

"Оренбург", в свою очередь, располагается на последнем месте в таблице РПЛ. Команда набрала 11 очков в 21 матче. Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь очков.

Источник: "Матч ТВ"

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